Очередь из фур на границе Украины с Польшей выросла за сутки в 1,5 раза

Очередь из фур на границе Украины за сутки выросла в 1,5 раза Очередь из фур на границе Украины с Польшей выросла за сутки в 1,5 раза

Москва7 авг Вести.Очередь из фур на границе Украины с Польшей за сутки выросла в 1,5 раза, свидетельствуют данные официальной электронной системы для грузовиков и автобусов, с которыми ознакомилось ТАСС.

Основное скопление зафиксировано на польском направлении — 6 835 машин. На границе со Словакией стоит 581 транспортное средство, с Румынией — 325. Самая напряженная ситуация на пункте пропуска Ягодин — Дорохуск, где скопилось 2 950 фур. Там груженые автомобили могут простаивать более семи суток, порожние — от пяти дней.

Наибольшая нагрузка приходится на пункты пропуска, работающие со стандартными грузовиками. На переходах с ограничением массы до 7,5 тонны очереди значительно меньше.

С 22 июля суда перестали заходить в три основных порта Одесской области — Одессу, Черноморск и Южный. Владельцы судов приняли такое решение, в результате чего экспорт зерна и металла по этим маршрутам фактически остановился. Простой черноморских портов случился в разгар жатвы. Украинские аграрии вынуждены везти зерно через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, а также через румынский порт Констанца. Параллельно продукцию везут автомобильным и железнодорожным транспортом к западной границе Украины.