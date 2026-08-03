Автомобилисты стоят по 19 часов в очереди на въезде в Калининград из Польши

На въезде в Калининград из Польши собралась многочасовая очередь Автомобилисты стоят по 19 часов в очереди на въезде в Калининград из Польши

Москва3 авг Вести.Люди, которые едут в Россию из Европы, застряли в длинной очереди на въезде в Калининград из Польши. Ожидание длится до 19 часов, сообщила пресс-служба калининградской таможни.

Отмечается, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы: в некоторых землях Германии сейчас летние каникулы, и многие едут в Россию к своим родственникам. Такое длительное ожидание въезда связано с усилением досмотра автомобилей польской таможней.

Со стороны Польши, в районе пункта пропуска Мамоново ждут въезда в Калининградскую область по 18-19 часов​​​... Они когда стоят в пункте пропуска уже на выезд из Польши, их могут выдернуть в бокс углубленного досмотра – особенно у кого много вещей. А это долго, несколько часов цитирует заявление РИА Новости

При этом калининградские таможенники работают в штатном режиме. К примеру, на постах МАПП Мамоново-2 и МАПП Чернышевское оформление документов идет активно, без задержек, задействованы все полосы.