В эстонской Нарве сохраняются очереди из желающих попасть в Россию

На границе с Эстонией скопилась очередь из желающих попасть в Россию В эстонской Нарве сохраняются очереди из желающих попасть в Россию

Москва2 авг Вести.В связи с усиленным контролем на КПП в Нарве на эстонской стороне границы сохраняются очереди из желающих въехать в Россию. Об этом следует из записи, опубликованной Северо-Западным таможенным управлением (СЗТУ) в мессенджере MAX.

При этом на российской стороне границы очередей не наблюдается.

В связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным КПП Нарва 1 образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из РФ говорится в сообщении

Ранее МВД Эстонии объявило о бессрочном продлении действующих ограничений на пунктах пропуска на границе с Россией.