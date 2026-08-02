Москва2 авгВести.В связи с усиленным контролем на КПП в Нарве на эстонской стороне границы сохраняются очереди из желающих въехать в Россию. Об этом следует из записи, опубликованной Северо-Западным таможенным управлением (СЗТУ) в мессенджере MAX.
При этом на российской стороне границы очередей не наблюдается.
В связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным КПП Нарва 1 образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из РФговорится в сообщении
Ранее МВД Эстонии объявило о бессрочном продлении действующих ограничений на пунктах пропуска на границе с Россией.