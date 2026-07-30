В Эстонии объявили о бессрочном продлении ограничений на КПП с Россией МВД Эстонии бессрочно продлило действие ограничений на границе с РФ

Москва30 июл Вести.Министерство внутренних дел Эстонии объявило о бессрочном продлении действующих ограничений на пунктах пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает портал Delfi.

В рамках введенных правил пропуск через КПП будет осуществляться 12 часов в день с 07:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с временем Москвы).

Глава МВД страны Игорь Таро отметил, что ранее ограничения действовали и продлевались на три месяца, чтобы правительство могло следить за ситуацией и отменить ограничения в случае улучшения ситуации.

Не улучшилось, не стало легче. С большой долей вероятности можно сказать, что в ближайшей перспективе этого улучшения не произойдет, поэтому решение становится бессрочным сказал он

Ранее сообщалось, что эстонские власти признали, что у России нет планов нападать на государства Прибалтики.