Дипломат Абилов: Эстония признала, что Россия не намерена нападать на Прибалтику

Эстония признала отсутствие у России планов нападать на Прибалтику Дипломат Абилов: Эстония признала, что Россия не намерена нападать на Прибалтику

Москва28 июл Вести.Эстонские власти признают, что у России нет планов нападать на государства Прибалтики. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

В интервью РИА Новости дипломат отметил, что периодически некоторые официальные лица Эстонии говорят о положительных примерах сближения с Россией.

В Таллине признают, что у России нет намерений нападать на прибалтийские государства сказал Абилов

Он также сообщил, что власти Эстонии не собираются полностью закрывать границу с РФ.