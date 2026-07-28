Москва28 июлВести.Эстонские власти признают, что у России нет планов нападать на государства Прибалтики. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
В интервью РИА Новости дипломат отметил, что периодически некоторые официальные лица Эстонии говорят о положительных примерах сближения с Россией.
В Таллине признают, что у России нет намерений нападать на прибалтийские государствасказал Абилов
Он также сообщил, что власти Эстонии не собираются полностью закрывать границу с РФ.