Москва28 июлВести.Власти Эстонии не собираются полностью закрывать границу с РФ, сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов в интервью РИА Новости.
По его словам, изменение режима работы пунктов пропуска со стороны Эстонии нацелено на сокращение пассажирского и грузового потока, а не на полное перекрытие границы.
Абилов также пояснил, что такая позиция во многом объясняется тем, что значительную долю пересекающих границу составляют граждане Евросоюза, в том числе эстонцы.
Ранее СМИ сообщили, что в России ввели ограничения на грузоперевозки для фур из Эстонии.