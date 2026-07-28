Эстония не намерена полностью закрывать границу с Россией

Стали известны планы Эстонии по закрытию границы с Россией Эстония не намерена полностью закрывать границу с Россией

Москва28 июл Вести.Власти Эстонии не собираются полностью закрывать границу с РФ, сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов в интервью РИА Новости.

По его словам, изменение режима работы пунктов пропуска со стороны Эстонии нацелено на сокращение пассажирского и грузового потока, а не на полное перекрытие границы.

Абилов также пояснил, что такая позиция во многом объясняется тем, что значительную долю пересекающих границу составляют граждане Евросоюза, в том числе эстонцы.

Ранее СМИ сообщили, что в России ввели ограничения на грузоперевозки для фур из Эстонии.