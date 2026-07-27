КПП "Нарва-1" не справляется с потоком желающих попасть в РФ эстонцев

Пропускной пункт под Нарвой не вмещает желающих попасть в РФ граждан Эстонии КПП "Нарва-1" не справляется с потоком желающих попасть в РФ эстонцев

Москва27 июл Вести.Контрольно-пропускной пункт в районе города Нарва ("Нарва-1") не может пропустить всех граждан Эстонии, которые желают попасть в Россию.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

По его словам на эстонском КПП ежедневно отмечается превышение пропускной способности

На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию подчеркнул Абилов

В мае стало известно, что режим работы КПП "Нарва-1" на границе с Россией будет сокращен на четыре часа с 15 июня. Соответствующее решение приняло правительство Эстонии.

Кроме того, власти Эстонии приняли решение закрывать на ночь КПП "Койдула" и "Лухамаа", которые расположены на юго-востоке балтийской республики.

До этого сообщалось, что эстонские власти выделят 17 миллионов евро на укрепление границы с Россией.