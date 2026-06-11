В Ивангороде указали на неразумные действия эстонских властей на погранпереходе Эстонские таможенники намеренно затягивают таможенные процедуры на границе с РФ

Москва11 июн Вести.Несколько сотен автомобилей скопились сейчас на эстонско-российской границе, эстонская сторона намеренно затягивает пограничные процедуры. Из-за неразумных действий властей страдают простые люди, отметил глава муниципального образования Ивангородское городское поселение Виктор Карпенко в интервью ИС "Вести".

Камеры видеонаблюдения со стороны Эстонии фиксируют очередь, которая растянулась на несколько километров. Люди стоят по восемь часов, чтобы пересечь границу на погранпереходе Нарва – Ивангород.

Сотни человек занимают места в очереди еще ночью, но гарантий это никаких не дает. Выборочный досмотр стал всеобщим. Правило приоритета для семей с детьми не действует. Воспользовавшись неразберихой, предприимчивые эстонцы придумали нехитрый бизнес. Они заранее занимают очередь на границе, чтобы потом продать место. Цена зависит от близости к пункту паспортного контроля.

Один человек занимает и приводит за собой иногда трех, иногда пять [человек], иногда несколько раз приводит, поэтому очень многие люди начинают скандалить рассказала местная жительница

Год назад эстонские власти ограничили число сотрудников, а с 15 июня время работы погранперехода сократится сразу на четыре часа. Власти соседней страны делают все возможное, чтобы процесс прохождения границы стал максимально мучительным.

Из-за неразумных действий властей страдают простые люди, которые действительно связаны с нами и дружескими отношениями, и родственными отношениями, потому что Ивангород и Нарва – это два города, которые в свое время были одним единым городом отметил глава муниципального образования Ивангородское городское поселение Виктор Карпенко

Четыре года назад в Ивангороде готовился к открытию дополнительный пункт пропуска – "Нарва-2", который находится недалеко от моста Дружбы. Этот погранпункт мог бы в два раза увеличить пропускную способность российско-эстонской границы. Но эстонская сторона отказала по причине того, что у них нет сотрудников. Облегчить пересечение границы в Нарве эстонские власти не собираются, напротив, там рекомендуют не ездить в Россию вообще.

Я бы поставил вопрос иначе: вообще сейчас разумно путешествовать по России? Это не то право, которое эстонский налогоплательщик обязан обеспечивать для всех граждан России, живущих за интересы Эстонии. Мы существуем в условиях военного времени прокомментировал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро

Погранпункт в Ивангороде – единственный сухопутный коридор, через который можно пройти в Россию пешком. В этот поток вливаются и те, кто раньше переходил границу в Финляндии, закрывшуюся несколько лет назад.