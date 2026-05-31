Москва31 маяВести.На пункте пропуска со стороны эстонского города Нарва выстроилась очередь на въезд в российский Ивангород. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на кадры с внешней камеры наблюдения на КПП.
В районе 19.00 по московскому времени на эстонской стороне сохранялось скопление людей – в очереди десятки граждан, многие с чемоданами. На парковке - около 70 машин.
Информация о времени ожидания уточняется.