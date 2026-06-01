На погранпереходе в Нарве скопилась очередь из 200 человек на въезд в Россию

Очередь более чем из 200 человек скопилась на эстонском погранпереходе в Нарве На погранпереходе в Нарве скопилась очередь из 200 человек на въезд в Россию

Москва1 июн Вести.На границе Эстонии и России зафиксировано скопление из более чем 200 человек, желающих въехать в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни, пишет ТАСС.

В материале указывается, что очередь образовалась на контрольно-пропускном пункте "Нарва-1" на эстонской стороне.

В российском ведомстве уточнили, что время вынужденного ожидания для прохождения контроля на эстонской стороне достигло шести часов. При этом на сопредельном российском пункте пропуска "Ивангород" никакого скопления граждан и задержек на въезд не наблюдается.

Представители таможенной службы пояснили, что возникновение многочасового затора и медленные темпы продвижения очереди на противоположной стороне вызваны особенностями работы эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль.

Ранее сообщалось, что со стороны Нарвы в Ивангород выстроилась очередь из десятков людей.