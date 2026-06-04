Postimees: в Эстонии продают места в очереди на границу с Россией

Postimees: в Нарве торгуют местами в очереди на прохождение границы с РФ Postimees: в Эстонии продают места в очереди на границу с Россией

Москва4 июн Вести.Бизнес по торговле местами в очереди на прохождение границы с Россией процветает в эстонской Нарве. Об этом пишет издание Postimees.

Стоимость подобной услуги, как отмечается, доходит до 160 евро.

Чтобы попасть в Россию через погранпункт в Нарве, может потребоваться больше половины дня, и все больше путешественников жалуются на продавцов мест в очереди говорится в материале

Подчеркивается, что местная полиция знает о проблеме, но не решает ее, потому что в деятельности перекупщиков на границе нет состава преступления.

Ранее на границе Эстонии и России было зафиксировано скопление из более чем 200 человек.

Между тем глава Министерства внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорить процесс пересечения эстонско-российской границы через КПП "Нарва-1" пока не представляется возможным. По его словам, очереди на погранпереходе "напрямую связаны" с украинским конфликтом.