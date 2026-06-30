Delfi: на границе Эстонии возникла очередь из сотен желающих попасть в Россию

В Эстонии к границе подошли сотни желающих попасть в Россию Delfi: на границе Эстонии возникла очередь из сотен желающих попасть в Россию

Москва30 июн Вести.На границу между Эстонией и Россией пришло большое число людей, которые стремятся попасть на территорию РФ, сообщил новостной портал Delfi.

Отмечается, что ситуация с очередями на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве обострилась к вечеру 29 июня.

По данным портала, число ожидающих пересечения границы достигло нескольких сотен человек и продолжает расти. Очевидцы рассказали, что в отдельные моменты в очереди находятся до 500 человек. Некоторые люди вынуждены ждать возможности пересечь границу от 12 до 16 часов.

16 июня сообщалось, что желающие попасть в Россию из Эстонии были вынуждены ночевать на границе.

За месяц до этого правительство прибалтийской республики продлило особый порядок работы наземных КПП на юго-восточной границе с РФ и сократило часы работы пункта "Нарва-1" — он теперь открыт с 07.00 до 19.00 по местному времени.

Эти ограничения затрагивают не только россиян, но и жителей приграничных районов Эстонии, которые часто посещают Россию, в том числе для покупки более дешевых товаров.

В начале июня министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро объяснил, почему ускорить процесс пересечения границы через КПП "Нарва-1" пока не представляется возможным.