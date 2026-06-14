Очередь на въезд в Россию из Эстонии сохраняется четвертый день

Очередь на въезд в Россию из Эстонии сохраняется четвертый день Очередь на въезд в Россию из Эстонии сохраняется четвертый день

Москва14 июн Вести.Желающие попасть в Россию через пункт пропуска Ивангород в Ленинградской области продолжают сталкиваться с очередями на эстонской стороне границы. Скопление людей со стороны Нарвы сохраняется уже четвертый день, следует из данных общедоступной трансляции с камер наблюдения.

В воскресенье днем перед пунктом пропуска наблюдалась очередь из пешеходов, ожидающих прохождения пограничного и таможенного контроля. Кроме того, на парковке возле КПП находились около 70 автомобилей и три автобуса, сообщает РИА Новости.

О возможном увеличении пассажиропотока в связи с празднованием Дня России на российско-эстонской границе предупреждала Санкт-Петербургская таможня. Причем скопление людей, отмечали в ведомстве, связано с работой эстонских государственных органов (год назад там ограничили число сотрудников, а в июне сократили время работы погранперехода).

Погранпункт в Ивангороде – единственный сухопутный коридор, через который можно пройти в Россию пешком. В этот поток вливаются и те, кто раньше переходил границу в Финляндии, закрывшуюся несколько лет назад.