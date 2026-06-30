Желающие попасть из Эстонии в РФ могут ждать в очередях на границе десятки часов

Желающие попасть из Эстонии в РФ десятки часов стоят в очередях на границе Желающие попасть из Эстонии в РФ могут ждать в очередях на границе десятки часов

Москва30 июн Вести.Ожидание на границе для желающих попасть из Эстонии в Россию может растягиваться на десятки часов, а иногда - даже более чем на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Там оценили ситуацию с очередями на эстонской стороне в пункте пропуска Нарва, сопредельном с российским МАПП Ивангород, как напряженную.

По словам очевидцев, очереди из желающих попасть в Россию в отдельные часы достигают порядка 350 человек. Ожидание для них растягивается на десятки часов, а для некоторых более чем на сутки говорится в сообщении

Как отметили в пресс-службе СЗТУ, порядка 300 путешественников вынуждены были искать ночлег, поскольку не успели пройти контроль до закрытия погранпункта.

Скопление лиц на сопредельной территории связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль объяснили в российском ведомстве

Там добавили, что ситуация вызвана сокращением графика работы погранпункта в Нарве, который с 15 июня работает только с 7.00 до 19.00 мск, хотя ранее был открыт до 23.00. Кроме того, с августа 2024 года эстонские государственные органы проводят длительные проверки следующих в Россию путешественников и их багажа.

В пресс-службе СЗТУ подчеркнули, что перед российским пунктом пропуска в настоящее время очередей нет, а сам таможенный пост МАПП Ивангород работает в штатном режиме.