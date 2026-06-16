Baltnews: на границе Эстонии и РФ более ста человек вынуждены ночевать на улице

Более ста человек не могут попасть из Эстонии в РФ и вынуждены ночевать на улице Baltnews: на границе Эстонии и РФ более ста человек вынуждены ночевать на улице

Москва16 июн Вести.Из-за сокращения часов работы пункта пропуска "Нарва-1" на границе Эстонии и России образовалась очередь из более чем 100 человек. Об этом сообщает издание Baltnews.

Уточняется, что эстонские власти приняли решение закрывать пункт пропуска не в 23.00, как раньше, а в 19.00.

Более сотни человек остались ждать очереди до утра, чтобы сохранить свои места до открытия пункта утром отмечает издание

Люди говорят журналистам, что вынуждены организовывать ночные дежурства, чтобы не потерять место в очереди на проход, так как ночью ожидаются автобусы с туристами.

Также желающие перейти границу рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они ждут свой очереди: дети и пожилые люди вынуждены стоять под палящим солнцем.

Медлу тем таможня Санкт-Петербурга ранее предупреждала, что на "Нарве-1" могут собираться очереди из-за сокращения времени работы пункта пропуска на 4 часа.