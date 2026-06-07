ФТС: КПП Ивангород на границе с Эстонией будет работать только днем

Пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией будет работать только днем ФТС: КПП Ивангород на границе с Эстонией будет работать только днем

Москва7 июн Вести.С 15 июня переход через пункт пропуска Ивангород в Ленинградской области в сторону Эстонии будет осуществляться только днем – с 07.00 до 19.00 мск. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Отмечается, что такой график работы связан с сокращением на четыре часа режима работы пункта пропуска с эстонской стороны.

С 15 июня 2026 года эстонская сторона на 4 часа сокращает режим работы пункта пропуска, расположенного на границе... Для синхронизации работы сопредельных пунктов пропуска проход физических лиц через МАПП Ивангород по направлению в Эстонию будет осуществляться в это же время говорится в сообщении

Граждане, которые перешли через КПП Нарва-1 в Эстонии в сторону РФ около 19.00, смогут пройти пограничный и таможенный контроль на российской стороне, так как МАПП Ивангород работает круглосуточно.

В ФТС уточнили, что в связи с наступившим сезоном отпусков и школьных каникул возможно увеличение числа желающих пересечь границу. При этом из-за нового графика работы эстонской стороны перед пунктом пропуска могут возникать очереди.