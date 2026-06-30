РФ закроет ряд ж/д пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией Кабмин РФ временно закрыл ряд ж/д пунктов пропуска на границе с ЕС

Москва30 июн Вести.Правительство России с 1 июля временно приостанавливает движение людей, транспорта, товаров и грузов через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, Министерству иностранных дел России поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении.

Временно приостановить с 1 июля 2026 г. движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации говорится в документе

Под ограничения попали железнодорожные пункты пропуска "Выборг" и "Светогорск" в Ленинградской области, "Вяртсиля" и "Люття" в Карелии, "Санкт-Петербург-Финляндский", "Печоры-Псковские" и "Пыталово" в Псковской области.

Ранее сообщалось, что с 15 июня переход через пункт пропуска "Ивангород" в Ленинградской области в сторону Эстонии будет осуществляться только днем – с 07.00 до 19.00 мск.