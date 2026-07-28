Финляндия ограничила движение по воздуху и морю у границы с Россией Yle: ВС Финляндии закрыли часть воздушного и морского пространства из-за БПЛА

Москва28 июл Вести.Финляндия ввела ограничения в воздушном и морском пространстве в районе городов Котка и Хамина из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

В материале говорится, что меры безопасности начали действовать во вторник, 28 июля, после 8.00 по местному времени. Ограничения связаны с опасениями, что украинские беспилотники, атакующие территории России, могут оказаться в финском воздушном пространстве.

Силы обороны Финляндии снова ограничили воздушное и морское пространство вблизи городов Котка и Хамина сказано в тексте

В пресс-службе главного штаба Вооруженных сил Финляндии отметили, что введенные меры позволят в случае необходимости сбить дрон, если он "случайно" окажется на территории страны.

Ранее республика ограничила полеты над восточной частью Финского залива. Меры были введены для полетов на высоте ниже 18 километров.