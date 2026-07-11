Москва11 июл Вести.Россия официально уведомила Финляндию о приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска. Об этом сообщил Yle.

Под ограничения попали КПП Вартиус — Люття и Ниирала — Вяртсиля в Карелии, а также Иматра — Светогорск в Ленинградской области и станциях Выборг и Санкт-Петербург (Финляндский вокзал), указано в материале.

Пункты пропуска на границе с РФ со стороны Финляндии на данный момент закрыты по решению финских властей. Как заявлял в мае президент Финляндии Александр Стубб, североевропейская страна не готова открывать границу с Россией.