Мужчина из Финляндии сходил в Россию и обратно

Финн прогулялся через границу с Россией и обратно Мужчина из Финляндии сходил в Россию и обратно

Москва7 июн Вести.Мужчина из Финляндии незаконно пересек границу с Россией и вернулся обратно, сообщило финское издание Yle.

Инцидент произошел 6 июня в районе Тохмаярви. После того, как финские пограничники заметили незаконное пересечение границы, они задержали нарушителя.

Инцидент расследуется как нарушение государственной границы. Финские власти связались с российскими властями из-за произошедшего говорится в публикации

Начальник Пограничной службы Северной Карелии капитан Рику Хейнонен отказался комментировать мотив мужчины, но допустил, что тот мог пересечь ее случайно.

В апреле финские власти задержали шведа, который незаконно пересек границу с Россией, а затем вернулся обратно.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки на неопределенный срок. Ограничения вводились с ноября 2023 года в связи с неконтролируемым притоком беженцев из третьих стран.

Финляндия обвиняла Россию в якобы намеренном направлении просителей убежища к пограничным пунктам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения и назвала их проявлением двойных стандартов Запада.

В конце мая 2026 года финская сторона вновь объявила, что продолжит держать границу с РФ закрытой, поскольку не видит "улучшений" в ситуации с безопасностью.