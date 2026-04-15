В Финляндии задержали шведа, заблудившегося на границе с Россией Погранохрана Финляндии поймала шведа после незаконного перехода границы с РФ

Москва15 апр Вести.Финская пограничная служба задержала 40-летнего гражданина Швеции, который незаконно пересек закрытую границу с Россией и в тот же день вернулся на финскую территорию.

Человек был задержан по подозрению в нарушении государственной границы говорится в сообщении ведомства

Во вторник погранохрана Финляндии объявила о расследовании инцидента с незаконным переходом границы в направлении России. По информации финского телерадиовещателя Yle, утром того же дня мужчина самостоятельно обратился в экстренные службы, сообщив, что сбился с пути.

Для его розыска был поднят вертолет, а финская сторона установила контакт с российскими пограничниками. К вечеру вторника шведа обнаружили уже на территории Финляндии. В настоящее время ведомство проводит предварительное расследование и устанавливает мотивы пересечения границы.

Финско-российская граница остается закрытой по решению Хельсинки на неопределенный срок. Ограничения начали вводиться с ноября 2023 года в связи с неконтролируемым притоком беженцев из третьих стран. Финская сторона обвиняла Москву в якобы намеренном направлении просителей убежища к пограничным пунктам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.