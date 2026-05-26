МВД Финляндии: страна оставляет границу с РФ закрытой до дальнейшего уведомления В МВД Финляндии заявили, что оставят границу с РФ закрытой до уведомлений

Москва26 мая Вести.Министерство внутренних дел Финляндии представило проект закона о продлении временных ограничений на въезд из России. Об этом заявила глава ведомства Мари Рантанен.

Уточняется, что угроза нелегального въезда на восточной границе Финляндии остается высокой, а быстрых улучшений в ситуации с безопасностью не ожидается.

Ситуация с безопасностью на восточной границе Финляндии остается напряженной, но стабильной. … Финляндия намерена и дальше предотвращать нелегальный въезд на своей внешней границе отмечается на сайте правительства Финляндии

Уточняется, что целью закона является якобы предотвратить давление на Финляндию, связанное с использованием иммигрантов в чужих интересах.

25 мая президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна пока не планирует открывать границу с Россией. Такая позиция Хельсинки связана с проблемой мигрантов.