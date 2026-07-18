В России ввели ограничения на грузоперевозки для фур из Эстонии ТАСС: Россия ввела ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур

Москва18 июл Вести.Российское правительство ввело ограничение на грузовые перевозки по территории страны всех видов товаров для автотранспорта из Эстонии. Об этом сообщило агентство ТАСС, изучив соответствующие документы кабмина.

С октября 2022 года действует запрет на грузовые перевозки по РФ, распространяющийся в том числе на перевозчиков из Евросоюза. Одновременно утвержден перечень товарных позиций, в отношении которых указанное ограничение не применяется. В него включены продовольственные товары (мясо, рыба, молоко, отдельные категории овощей, кондитерских изделий, какао, зерновых, алкогольной продукции), удобрения, фармацевтическая продукция, контрацептивы, изделия из бумаги и картона, а также часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы, кино- и звукозаписывающее оборудование.

Однако позже кабмин РФ ограничил ввоз на территорию РФ и этих товаров для грузовиков из Молдавии, Польши, а теперь - и Эстонии пишет агентство

Ограничение по‑прежнему не действует в отношении товаров, которые ввозятся в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.

Между тем, Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт косточковых культур от пяти турецких компаний-поставщиков.

Ранее также сообщалось, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась к Министерству сельского хозяйства Казахстана с просьбой временно приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в РФ.