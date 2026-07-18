Москва18 июлВести.Российское правительство ввело ограничение на грузовые перевозки по территории страны всех видов товаров для автотранспорта из Эстонии. Об этом сообщило агентство ТАСС, изучив соответствующие документы кабмина.
С октября 2022 года действует запрет на грузовые перевозки по РФ, распространяющийся в том числе на перевозчиков из Евросоюза. Одновременно утвержден перечень товарных позиций, в отношении которых указанное ограничение не применяется. В него включены продовольственные товары (мясо, рыба, молоко, отдельные категории овощей, кондитерских изделий, какао, зерновых, алкогольной продукции), удобрения, фармацевтическая продукция, контрацептивы, изделия из бумаги и картона, а также часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы, кино- и звукозаписывающее оборудование.
Однако позже кабмин РФ ограничил ввоз на территорию РФ и этих товаров для грузовиков из Молдавии, Польши, а теперь - и Эстониипишет агентство
Ограничение по‑прежнему не действует в отношении товаров, которые ввозятся в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.
Между тем, Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт косточковых культур от пяти турецких компаний-поставщиков.
Ранее также сообщалось, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась к Министерству сельского хозяйства Казахстана с просьбой временно приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в РФ.