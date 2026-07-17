Россельхознадзор ограничил ввоз ягод и фруктов от пяти турецких экспортеров

В РФ ввели временные ограничения на импорт косточковой продукции из Турции Россельхознадзор ограничил ввоз ягод и фруктов от пяти турецких экспортеров

Москва17 июл Вести.Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт косточковых культур от пяти турецких компаний-поставщиков. Решение принято после обнаружения в продукции карантинных для стран ЕАЭС организмов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение принято в связи с систематическим выявлением карантинных для стран - членов Евразийского экономического союза объектов в косточковой продукции, поступающей в Россию из Турции говорится в публикации

Основанием для введения временных ограничений послужила статья VII Международной конвенции по карантину и защите растений. Решение также было подкреплено нормами федерального закона № 206-ФЗ "О карантине растений".

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обратилась к Министерству сельского хозяйства Казахстана с просьбой временно приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в РФ.