Москва10 июлВести.Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обратилась к Министерству сельского хозяйства Казахстана с просьбой временно приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в Россию. Ограничения предлагается ввести до конца 2026 года.
Причиной для обращения надзорного органа стали выявленные случаи незаконных поставок семенного материала под видом продовольственной продукции. По мнению Россельхознадзора, временная приостановка экспорта необходима для пресечения серых схем поставок и обеспечения фитосанитарной безопасности на территории Российской Федерации.