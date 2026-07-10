Экспорт подсолнечника из Казахстана в РФ могут ограничить до 2027 года

Россельхознадзор попросил Казахстан остановить экспорт подсолнечника Экспорт подсолнечника из Казахстана в РФ могут ограничить до 2027 года

Москва10 июл Вести.Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обратилась к Министерству сельского хозяйства Казахстана с просьбой временно приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в Россию. Ограничения предлагается ввести до конца 2026 года.

Причиной для обращения надзорного органа стали выявленные случаи незаконных поставок семенного материала под видом продовольственной продукции. По мнению Россельхознадзора, временная приостановка экспорта необходима для пресечения серых схем поставок и обеспечения фитосанитарной безопасности на территории Российской Федерации.