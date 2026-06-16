Москва16 июнВести.В Казахстане на полгода могут запретить ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, сообщает Tengri News.
Уточняется, что данная мера обусловлена стремлением поддержать местных производителей.
В публикации говорится, что ограничения затронут страны ЕАЭС и другие государства. При этом, исключение составят лицензированные элеваторы и нацкомпания "Продовольственная контрактная корпорация".
Ранее сообщалось, что Казахстан продолжает рассматривать систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основной маршрут экспорта нефти на внешние рынки.