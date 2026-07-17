Казахстан с 27 июля вводит шестимесячный запрет на импорт пшеницы

Казахстан на полгода запретил ввоз пшеницы Казахстан с 27 июля вводит шестимесячный запрет на импорт пшеницы

Москва17 июл Вести.Казахстан с 27 июля 2026 года вводит шестимесячный запрет на ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров.

Ограничения распространяются на поставки как из третьих стран, так и из государств Евразийского экономического союза. При этом запрет не затронет железнодорожные поставки для птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов и АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация".

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан говорится в приказе

Документ также предусматривает исключение для транзитных железнодорожных перевозок через территорию Казахстана и перемещения зерна между странами ЕАЭС транзитом через республику.

Об ограничениях стало известно в середине июня. Они вводятся для поддержки отечественных производителей и обеспечения стабильного сбыта их продукции.