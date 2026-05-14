Индия остановила экспорт сахара на фоне роста цен Индия запретила экспорт сахара до конца сентября 2026 года

Москва14 мая Вести.Власти Индии ввели временный запрет на экспорт сахара, включая сахар-сырец, белый и рафинированный сахар. Соответствующее распоряжение опубликовала Генеральная дирекция внешней торговли страны.

Согласно документу, экспортная политика в отношении сахара переведена из категории "ограниченный" в категорию "запрещенный". Ограничения вступили в силу немедленно и будут действовать до 30 сентября 2026 года либо до выхода новых распоряжений.

В индийском правительстве пояснили, что мера направлена на увеличение предложения сахара на внутреннем рынке и сдерживание роста цен. Решение принято на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, влияющей на мировые рынки и стоимость продовольствия.