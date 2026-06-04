Россельхознадзор сообщил, что вопросов к Астане по ограничениям поставок нет Глава Россельхознадзора: к Казахстану по ограничениям поставок вопросов нет

Москва4 июн Вести.Вопросов к Казахстану по ограничениям поставок у России нет – это текущая работа, которая проходит незаметно для государства. Об этом руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил в интервью ИС "Вести".

Он пояснил, что ограничения поставок могут быть в двустороннем порядке.

Как Казахстан что-то ограничивает у нас, так же что-то мы ограничиваем у Казахстана. Это текущая работа, которая проходит незаметно, так же, как и с Белоруссией, и с Киргизией, и с Арменией…По Казахстану больших вопросов нет. Мы даже сейчас приступили к обмену информации более эффективно в информационных системах, но пока такого уровня, как с Беларусью, мы не достигли. Беларусь в этом отношении более прогрессивна, а казахские коллеги пока отстают. Но мы находимся в постоянных контактах, беседуем с руководством и ветеринарной службы, и фитосанитарной, с замминистрами. Поэтому здесь я не вижу большой озабоченности никакой сказал Данкверт

По словам главы Россельхознадзора, нарушения выявляются по многим странам. Так, глава ведомства привел в пример Уругвай и Аргентину.

Вот здесь министр сельского хозяйства Уругвая приехал, мы беседовали с утра с ним как раз по молочной продукции, на которую вводили ограничения, в том числе и из Уругвая. Мы как раз обсуждали то, что крупное кооперативное объединение, которое занимается реализацией молочной продукции, оно не обеспечивало проверки на те антигельминтики, которые использовались. Так что многие страны, это и Аргентина, то же самое, мы беседовали. То есть мы здесь подходим очень эквивалентно ко всем странам и, кстати, к своим производителям тоже добавил он

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о введении с 30 мая временных ограничений на ввоз овощей и фруктов от 10 экспортеров Узбекистана. Ограничения вводятся против экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений, в целях обеспечения фитосанитарного благополучия России.