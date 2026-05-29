В РФ введут ограничение на ввоз овощей и фруктов от 10 экспортеров Узбекистана

Москва29 мая Вести.Россельхознадзор с 30 мая введет временные ограничения на ввоз овощей и фруктов от 10 экспортеров Узбекистана. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ограничения вводятся против экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений, в целях обеспечения фитосанитарного благополучия России.

Речь идет о компаниях Exporia Trade, Glow Fruit, Sardobaagroeksport, Buxoro Meva Sabzovotchilik Exporti, Gani Bobo Bogi, BMB Global Savdo, New Agroquva, Amir Grens, Zamora, Mirfayz-Parfyum Invest.

С начала 2026 года выявлено 132 обнаружения карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов.