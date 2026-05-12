Таможня опровергла пропажу на Урале фур с опасными пчелами из Узбекистана

Москва12 мая Вести.В пресс-службе Уральского таможенного управления заявили, что информация о двух фурах с опасными пчелами из Узбекистана, которые якобы пропали на территории России, не соответствует действительности, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что их ввоз запретил Россельхознадзор по результатам проверки документов, а затем была оформлена процедура реэкспорта, завершившаяся 2 мая.

При этом в ведомстве рассказали, что занимающаяся пчеловодством компания действительно пыталась провезти в апреле две фуры с пчелопакетами в Евразийский экономический союз через МАПП "Бугристое" в Челябинской области. Однако в обоих случаях она получила запрет Россельхознадзора по результатам проверки документов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что две фуры с пчелами из Узбекистана пересекли границу России, но не прибыли в карантинную зону, пропав на территории Челябинской области.