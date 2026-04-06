Москва6 апрВести.Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в Россию крупной партии куриных грудок из КНР из-за нарушений ветеринарных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что на продукцию отсутствует импортный ветеринарный сертификат. Кроме того, на транспортных упаковках с продукцией нанесена двойная маркировка (наклеенная друг на друга), на которой указана разная дата производства продукцииговорится в Telegram-канале ведомства
Движение продукции общим весом 54 тонны приостановлено.