Москва6 апр Вести.Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в Россию крупной партии куриных грудок из КНР из-за нарушений ветеринарных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на продукцию отсутствует импортный ветеринарный сертификат. Кроме того, на транспортных упаковках с продукцией нанесена двойная маркировка (наклеенная друг на друга), на которой указана разная дата производства продукции