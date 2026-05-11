Завезенные нелегально в РФ узбекские пчелы могут быть опасны Биолог Богуславский объяснил опасность завоза в РФ пчел без санитарного контроля

Москва11 мая Вести.Ввезенные без санитарного контроля узбекские пчелы несут опасность для местных пчел, заявил ИС "Вести" биолог, специалист по пчелам Дмитрий Богуславский.

По его словам, несоблюдение карантинного срока может обернуться проблемами.

Это может быть опасно и в плане завоза вирусных инфекций, вирулентных линий клеща. В России появился новый клещ тропилелапс дареа (приводит к заболеванию тропилелапсоз – болезни расплода пчелиной семьи. – Прим. ред.). Еще опасность таких пчел в том, что они способствуют исчезновению наших подвидов, которые формировались тысячелетиями на нашей территории и приспособлены к нашему климату. Такие пчелы не способны зимовать, иногда не доживают даже до Нового года рассказал ученый

Ранее сообщалось, что через челябинский пункт пропуска въехали две фуры с пчелами из Узбекистана, но водители не доставили насекомых на обязательную карантинную проверку. Нынешнее местоположение фур с пчелами неизвестно.

Также рейды с выявлением пчелосемей-нелегалов проводят в Оренбургской области.