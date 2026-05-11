В России ищут две фуры с узбекскими пчелами, не прошедшими санитарный контроль SHOT: два большегруза с узбекскими пчелами-нелегалами ищут в России

Москва11 мая Вести.На территорию России через челябинский пункт пропуска въехали две фуры с пчелами из Узбекистана. Однако водители не доставили насекомых на обязательную карантинную проверку. Где сейчас находятся грузовики – неизвестно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Еще две фуры с узбекскими пчелами-нелегалами скрылись в России. Их местонахождение неизвестно говорится в публикации SHOT

В настоящее время в соседней Оренбургской области проходят рейды. Пчел из Средней Азии завозят нелегально, потому что они дешевле российских и уже активны из-за теплого климата на родине, тогда как наши только просыпаются.

Ранее SHOT писал о фуре с 1728 пчелами, которую уже месяц не могут найти в России. Южные насекомые, не прошедшие карантин, могут быть опасны: они часто переносят инфекции и паразитов, что может стать причиной массовой гибели российских пчелиных семей. Укусы узбекских пчел вызывают сильные отеки вплоть до анафилактического шока.