Временные ограничения введены в аэропортах Екатеринбурга и Челябинска

Временно закрылись аэропорты Екатеринбурга и Челябинска Временные ограничения введены в аэропортах Екатеринбурга и Челябинска

Москва30 апр Вести.Работа авиагаваней Екатеринбурга и Челябинска временно ограничена утром 30 апреля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации в мессенджере MAX. Сообщение опубликовано в 10.01.

Аэропорты Екатеринбург (Кольцово), Челябинск (Баландино): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов предупреждает ведомство

Подчеркивается, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сегодня губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности.