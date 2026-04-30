Москва30 апрВести.Работа авиагаваней Екатеринбурга и Челябинска временно ограничена утром 30 апреля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации в мессенджере MAX. Сообщение опубликовано в 10.01.
Аэропорты Екатеринбург (Кольцово), Челябинск (Баландино): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовпредупреждает ведомство
Подчеркивается, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сегодня губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности.