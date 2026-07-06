Москва6 июлВести.В аэропортах Екатеринбурга (Кольцово) и Ижевска действует режим временных ограничений на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорты Екатеринбург (Кольцово), Ижевск: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписал Артем Кореняко
Данные меры введены для обеспечения безопасности авиаперелетов.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло аэрогаваней.