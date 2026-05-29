Москва29 маяВести.Аэропорты Челябинска и Екатеринбурга временно прекратили прием и отправку самолетов. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в MAX.
Аэропорты Челябинск (Баландино), Екатеринбург (Кольцово) – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении
Уточняется, что эти меры были приняты с целью обеспечить безопасность полетов.
Также ограничения сейчас действуют в аэропортах Оренбурга, Перми, Чебоксар, Ульяновска, Ижевска, Казани, Нижнекамска, Самары, Саратова и Пензы.