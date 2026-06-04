Данкверт заявил, что торговля со странами Персидского залива снизилась не сильно Данкверт: объем торговли со странами Персидского залива снизился не сильно

Москва4 июн Вести.Объем торговли России со странами Персидского залива снизился не сильно, заявил ИС "Вести" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он отметил, что влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую торговлю минимально, поскольку с большинством торговых партнеров из этого региона Москве удалось наладить различные маршруты поставок.

В целом снижение произошло только процентов на 10 у тех стран, которые задействованы в конфликте, в том числе, непосредственно, у Саудовской Аравии, Объединенных Арабские Эмиратов, Катара. Есть с ними как-то пока 10% снижение. А в целом со всеми остальными странами, через которые [мы реализуем продукцию], даже Иран и Ирак, у нас контакты везде есть, коридоры везде есть, и снижения [торговли] мы практически не видим рассказал Данкверт

Ранее глава Россельхознадзора заявил, что западные санкции очень помогли российскому сельскому хозяйству, поскольку после них аграрии России стали наращивать поставки продукции в Китай, Индонезию и другие страны.