Москва22 мая Вести.Введенные Западом санкции оказали большую помощь российскому сельскому хозяйству. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт в интервью ИС "Вести".

По его словам, такое развитие событий было очевидно.

Когда санкции вводили, я так понимал, что это большое оказание помощи сельскому хозяйству со стороны Запада. Потому что все то, что Запад ввел, все это начали производить. Пример – это мясная и молочная продукция, дальше те же яблоки, те же ягоды, которые стали значительно больше производить сказал Данкверт

Он также отметил, что в настоящее время расширяются поставки российской продукции в некоторые страны, в их числе Китай и Индонезия.

Ранее Данкверт сообщил, что причина временного запрета на импорт цветов из Армении – обеспечение безопасности фитосанитарии.