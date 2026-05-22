Москва22 мая Вести.Россельхознадзор вновь начинает проверки зернохранилищ вместимостью от 50 тысяч тонн, так как упрощение контроля не способствовало обеспечению безопасности. Об этом руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что ранее у Россельхознадзора были еще более жесткие предложения – проверять элеваторы мощностью от 25 тысяч тонн.

К сожалению, практика показывает, что упрощение не дает оснований для обеспечения безопасности. То есть наши коллеги, те, кто занимается производством переработкой зерна, имели льготные условия. Эти льготные условия привели к тому, что мы имеем гораздо больше обнаружений [нарушений], чем имели. А учитывая то, что по сравнению с тем, что было в 2010-2011 годах, когда мы, если экспортировали миллион тонн или полтора миллиона тонн зерна, то сейчас эта цифра несопоставимая, и ответственность несопоставимая заявил Данкверт

Россельхознадзор хочет быть строгим, но при этом целесообразно, понятно и своевременно проводить проверки, чтобы не иметь проблем при ратификации от других стран, добавил Данкверт. Он также добавил, что пока поставки зерна в другие страны идут "очень хорошо".

Пока идем очень хорошо, превышение к прошлому году больше 40%. … И самое главное то, что количество стран, в которые мы поставляем [продукцию] … увеличивается, Качество и безопасность мы стараемся обеспечивать под каждую страну отдельно, потому что каждая страна имеет свои требования добавил глава ведомства

Ранее он рассказал о приоритетных направлениях экспорта российской сельхозпродукции. Данкверт подчеркнул, что рынки Китая, Индонезии, Малайзии, Филиппин и других стран региона всегда имели большое значение для России.