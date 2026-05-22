Москва22 мая Вести.Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт рассказал в интервью ИС "Вести" о приоритетных направлениях экспорта российской сельхозпродукции.

Он подчеркнул, что рынки Китая, Индонезии, Малайзии, Филиппин и других стран региона всегда имели большое значение для России.

Мы увеличиваем поставки, и я думаю, что это не только мясная продукция. Это и, естественно, различные виды зерна, потому что все изменилось, мы не только должны быть производителями пшеницы, мы должны быть производителями всего вида продукции, которая имеет спрос в этих странах. Это, в первую очередь, бобовые, потому что страны мусульманские, и мы должны это учитывать сказал Данкверт

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между РФ и Китаем уже превысил $200 млрд и продолжает расти.