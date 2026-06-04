Москва4 июн Вести.Животноводческая продукция экспортируется Россией в 110 стран, продукция растеневодства поставляется более чем в 140 государств. Об этом руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил в интервью ИС "Вести".

Он объяснил: концепция страны заключается в том, чтобы не было зависимости от какой-то одной страны.

В целом у нас получается так, что животноводческая продукция экспортируется в 110 стран, продукция растеневодства больше чем 140 стран. Было 144 страны, год от года это меняется. Но сама по себе, будем говорить, концепция наша, она заключается в том, чтобы было больше стран и меньше зависимости от кого-то одного…Потому что как только эта зависимость появляется, это очень болезненно. В том числе, кстати, используется и другими странами отметил Данкверт

Руководитель Россельхознадзора отметил, что в России много предприятий, которые могут компенсировать падение цен по некоторым продуктам из-за снижения экспорта.

В целом, надо сказать, что многие страны занимают такое положение и позицию в части того, что не было зависимости от импорта. И пытаются любыми способами это сократить. Понятно, что импорт у любых стран, даже самых развитых, он есть, в том числе и США, и европейское сообщество. И понятно, что что-то меняется, но у нас в целом такая конструкция сегодня [существует] для продвижения нашей продукции. И вот те вещи, которые связаны с животноводческой продукцией, это страны Тихоокеанские, Азиатско-Тихоокеанские, это Малайзия, Индонезия, Филиппины - это вот те приоритеты, которые есть, потому что раньше нас на этом рынке не было, и то, что мы сейчас на этом рынке будем присутствовать и уже открыли, это дает плюс сказал он

Ранее Сергей Данкверт подчеркнул, что введенные Западом санкции стали большой помощью для сельского хозяйства России. По его словам, страна в настоящее время расширяет поставки российской продукции в некоторые страны.