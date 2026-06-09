"Кормим многие страны": Медведев – о развитии сельского хозяйства в РФ Медведев: Россия кормит себя и многие страны

Москва9 июн Вести.Высокотехнологичное сельское хозяйство в России позволяет стране обеспечивать продовольствием не только себя, но и зарубежных партнеров. На это указал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума "Есть результат".

По его словам, способность прокормить население самостоятельно – "величайшее достижение для такого государства, как Россия".

И низкий поклон всем нашим аграриям, которые это обеспечили. Мы имеем высокотехнологичное сельское хозяйство, кормим многие страны – это тоже правда добавил он

При этом, отметил политик, в сельскохозяйственной сфере существует и ряд проблем. В частности, страна нуждается в племенном поголовье, генных материалах и самых высоких технологиях. По словам Медведева, России необходимо создать суверенитет в этой области, поскольку в противном случае сельское хозяйство может стать тем "краном, который в любой момент могут нам повернуть".