Москва9 июн Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступил на итоговом форуме "Есть результат!" с рассуждениями о природе российского государства. По его словам, которые передает пресс-служба партии, огромные размеры страны представляют собой уникальное сочетание трудности и преимущества.

Политик поделился личными наблюдениями, сравнивая Россию с небольшими государствами.

Когда я в какие-то маленькие страны попадал с государственными визитами, с частной программой, я смотрел и думал: "Господи, как же им просто. Вот они садятся за руль и едут в другую часть страны за полтора часа". А у нас — и в этом наша сила — расстояния такие, что самолеты не справляются подчас. И это вызов. Тот вызов, с которым нам еще только предстоит справиться заявил Медведев

Он подчеркнул, что проблема связанности территорий касается в первую очередь "безбрежных пространств", а не только центральных регионов.

Главной задачей, по мнению зампреда Совбеза, является обеспечение единства страны, чтобы каждый гражданин чувствовал себя частью общего целого. Медведев напомнил, что около четверти века назад в отдаленных регионах звучала фраза "у вас, в России", противопоставлявшая местных жителей столице. Тогда он призывал исключить такие выражения из лексикона, называя их чрезвычайно опасными. Сегодня власти активно решают вопрос связанности территорий, поскольку от этого зависит сохранение единого гигантского государства, резюмировал он.