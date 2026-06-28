Медведев заявил, что без победы в СВО безопасности для России не будет

Медведев: без победы в СВО безопасности для России не будет Медведев заявил, что без победы в СВО безопасности для России не будет

Москва28 июн Вести.Без победы России в специальной военной операции (СВО) безопасности для страны не будет. Такое заявление сделал председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе съезда партии.

По его словам, один из вызовов на сегодняшний день - в целом обеспечение безопасности РФ.

Ответить на него мы сможем только победой в специальной военной операции. Без этого никакой безопасности не будет. Мы с вами это уже прекрасно понимаем заявил Медведев

Председатель партии добавил, что далее нужно будет развивать те отрасли, которые обеспечивают защиту суверенитета и национальных интересов страны. Медведев уточнил, что данная тема в народной программе "должна звучать весомо и отчетливо".

Кроме того, в рамках выступления Медведев, в частности, назвал главные ценности россиян.