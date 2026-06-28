Медведев: представителям всех групп россиян понятны и близки общие ценности

Медведев назвал главные ценности россиян Медведев: представителям всех групп россиян понятны и близки общие ценности

Москва28 июн Вести.Представителям всех групп россиян понятны и близки общие ценности - общая Родина, историческая судьба, культура, семья, забота о детях, взаимное уважение. Такое заявление сделал председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе съезда партии.

Общая Родина, историческая судьба, культура, семья, забота о детях, взаимное уважение. Эти ценности близки и понятны представителям всех социальных групп, этнических, конфессиональных заявил он

По словам Медведева, данные ценности близки всем, "кто сегодня находится в этом зале", всем "гражданам Великой России". Зампредседателя Совбеза РФ указал на единство.

Кроме того, Медведев выразил мнение, что ценности рождают и общие цели, что превращается в согласованность запросов граждан и управленческих решений.

Также в ходе съезда партии Медведев заявил, в частности, что единство в России сильнее, чем в западной цивилизации.