Москва28 июнВести.Представителям всех групп россиян понятны и близки общие ценности - общая Родина, историческая судьба, культура, семья, забота о детях, взаимное уважение. Такое заявление сделал председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе съезда партии.
Общая Родина, историческая судьба, культура, семья, забота о детях, взаимное уважение. Эти ценности близки и понятны представителям всех социальных групп, этнических, конфессиональныхзаявил он
По словам Медведева, данные ценности близки всем, "кто сегодня находится в этом зале", всем "гражданам Великой России". Зампредседателя Совбеза РФ указал на единство.
Кроме того, Медведев выразил мнение, что ценности рождают и общие цели, что превращается в согласованность запросов граждан и управленческих решений.
Также в ходе съезда партии Медведев заявил, в частности, что единство в России сильнее, чем в западной цивилизации.