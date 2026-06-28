Медведев: единство в России сильнее, чем в западной цивилизации Медведев: российское единство сильнее западной цивилизации

Москва28 июн Вести.Единство является мировоззренческим фундаментом цивилизации России, российское единство сильнее западной цивилизации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в выступлении на съезде партии "Единая Россия".

"Единая Россия" 28 июня проводит в Москве первый этап предвыборного съезда.

...Сегодня наше единство сильнее так называемой западной цивилизации, той самой, которая веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации, геноцида народов по всему миру отметил Медведев

По его словам, Запад прикрывает гуманизмом и толерантностью забвение фундаментальных человеческих ценностей и "потакание самым губительным порокам", вплоть до оправдания фашизма. Медведев назвал ярким примером этого поддержку режима в Киеве.