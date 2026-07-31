Медведев: РФ должна активно обороняться от санкций, а не "сидеть в окопе"

Россия должна вести активную борьбу против санкций, считает Медведев Медведев: РФ должна активно обороняться от санкций, а не "сидеть в окопе"

Москва31 июл Вести.Россия должна активно обороняться от западных санкций, а не "сидеть в окопе". Таким мнением поделился глава партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний​​​.

Речь должна идти именно об активной обороне. Не просто, что мы сидим в окопе и отстреливаемся, а об активной обороне сказал Медведев

Зампред СБ РФ также отметил необходимость определить, какие инструменты в дальнейшем можно для этого использовать.

Ранее Медведев заявлял, что Россию сегодня испытывают на прочность, в том числе "и с экономической точки зрения тоже".