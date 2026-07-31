Медведев: Запад хочет нанести России поражение на поле боя и в экономике

Запад стремится нанести РФ поражение в том числе в экономике, заявил Медведев Медведев: Запад хочет нанести России поражение на поле боя и в экономике

Москва31 июл Вести.Западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение на только на поле боя, но и в экономике. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик в мессенджере MAX рассказал, что провел совещание по вопросам противодействия западной санкционной политике в отношении российских компаний. Он подчеркнул, что деятельность Запада за пределами поля боя представляет собой элемент той кампании, которая нацелена на нанесение стратегического поражения России.

Стратегическое поражение не только на поле боя, но и в целом, всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического сказал Медведев

Зампред Совбеза добавил, что важно последовательно добиваться защиты российских предпринимателей за рубежом. По его словам, этот вопрос напрямую связан с задачей по обеспечению экономического суверенитета и безопасности России.

Ранее Медведев заявил, что Россию сейчас испытывают на прочность во всех смыслах.