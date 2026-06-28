Москва28 июнВести.Сегодня первым и самым острым вызовом для России является демография, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе выступления на съезде партии.
Первый и самый острый вызов — это демография. Поэтому главный приоритет новой народной программы — сохранение и приумножение народа Россиисказал он
По его словам, "благополучное будущее нашей страны начинается с семьи, с детей".
Чем больше новых граждан России, тем сильнее наша страназаключил Медведев
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, демографический вопрос остается очень болезненным для России. Официальный представитель Кремля заявил, что точки зрения глобальной демографии страна находится в "весьма затруднительном положении".