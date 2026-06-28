Медведев назвал ситуацию в демографии главным вызовом, который стоит перед РФ

Медведев: демография является главным вызовом, который стоит перед Россией Медведев назвал ситуацию в демографии главным вызовом, который стоит перед РФ

Москва28 июн Вести.Сегодня первым и самым острым вызовом для России является демография, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе выступления на съезде партии.

Первый и самый острый вызов — это демография. Поэтому главный приоритет новой народной программы — сохранение и приумножение народа России сказал он

По его словам, "благополучное будущее нашей страны начинается с семьи, с детей".

Чем больше новых граждан России, тем сильнее наша страна заключил Медведев

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, демографический вопрос остается очень болезненным для России. Официальный представитель Кремля заявил, что точки зрения глобальной демографии страна находится в "весьма затруднительном положении".